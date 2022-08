Schock am Morgen

Eine 82-jährige Frau und ihr Sohn (63) leben zusammen in Peine, in einem Haus in der Braunschweiger Straße. Am Montag, dem 2. August 2021, klingelt es gegen 7.30 Uhr an der Haustür. Die Frau öffnet nichtsahnend die Tür. Da stürmen zwei maskierte Männer ins Haus. Einer von ihnen bedroht die Frau mit einem Springmesser.