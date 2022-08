Unbekannte Tote

Am Morgen des 15.06.22 entdeckt ein Autofahrer unter der Autobahnbrücke Münster-Sarmsheim eine berennende Tote

Quelle: Kripo Mainz

Der Notruf des Autofahrers geht am Mittwoch, den 15. Juni 2022 gegen 1.30 Uhr nachts bei der Polizei ein. Der Fahrer ist in dieser Vollmondnacht auf der Bundesstraße B 48 unterwegs. Als er die Autobahnbrücke bei Münster-Sarmsheim passiert, sieht er zwischen den Brückenpfeilern lodernde Flammen. Die Einsatzkräfte finden an der Feuerstelle einen verbrannten menschlichen Körper. Eine erste Vermutung: Der Leichnam ist vom nahe gelegenen Parkplatz Trollmühle an der Autobahn A 61 zum Fundort gebracht worden. Die Sonderkommission „Luna“ nimmt die Arbeit auf. Die Beamten ermitteln in einem Tötungsdelikt.