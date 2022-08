Wenn der Albtraum wahr wird

Viersen-Süchteln im Dezember 2020. Die Corona-Schutzmaßnahmen sorgen für weniger belebte Straßen als gewöhnlich. In Erwartung des zweiten großen Lockdowns des Jahres haben viele Geschäfte bereits geschlossen. Die Goldschmiedin arbeitet dagegen oft noch bis spät in den Abend. Durch die fehlende Laufkundschaft und die geschlossenen Läden in der Nachbarschaft büßt sie einen Teil ihres schützenden Umfelds ein. Die junge Frau fühlt sich unbehaglich. Ihr einziger Schutz: Eine 5 Jahre alte Jagdhündin. Als sie am 9. Dezember 2020 gegen 20.15 Uhr den Laden verlässt, fangen zwei maskierte Männer sie an der Ladentür ab. Sie bedrohen die Frau mit einer Pistole und drängen sie und ihren Hund zurück ins Geschäft.