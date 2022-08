Goldtransporter überfallen

Diese beiden Transportbehälter mit Goldgranulat sind von den Räubern erbeutet worden.

Quelle: Kripo Alzenau

Um 10.45 Uhr geht am Freitag, den 19. August 2022, bei der Einsatzzentrale die Meldung ein, dass in der Borsigstraße in Alzenau ein Werttransport ausgeraubt wurde. Die Täter sind als Polizisten verkleidet. Auf ihrem Fahrzeug ist ein Blaulicht. Als der Fahrer des Goldtransporters anhält, werden er und sein Kollege überwältigt und gefesselt. Die Beute: 2 Behälter mit 24-karätigem Goldgranulat mit der Körnung in Größe eines Fingernagels. Kurz darauf wird der Fluchtwagen der Täter ausgebrannt in der Nähe des Pendlerparkplatzes Alzenau Nord an der Autobahn A 45 gefunden.