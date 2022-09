Überfall auf Feinkostgeschäft

Am 23. Dezember 2021 halten sich in einem stadtbekannten Feinkostgeschäft am Großmarkt in Köln mehr als 50 Kundinnen und Kunden sowie die Belegschaft auf. Es ist gegen 17.30 Uhr, als vor dem Geschäft drei vermummte Männer auftauchen. Zwei von ihnen holen Waffen aus ihren Sporttaschen und gehen dann in den Laden.