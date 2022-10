Einbruch, versuchter Raub, Erpresserbrief

Diese Sturmhaube verlor der Täter nach dem Einbruch im Juli 2021.

Quelle: Kripo Varel

In der Nacht auf Freitag, dem 2. Juli 2021, wird die Seniorin Opfer eines Einbruchs. Der Täter verschafft sich über eine unverschlossene Kellertür Zugang zum Haus. Er durchsucht die Räume und findet im Büro der Frau etwas Bargeld in einer Schatulle. Dann geht er ins Schlafzimmer, in dem die alte Dame schläft, um dort nach weiterer Beute zu suchen.



Dabei erwacht die Seniorin, woraufhin der Täter sie mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben soll. Die 86-Jährige versucht, über einen Transponder für medizinische Notfälle Hilfe zu holen. Der Täter bemerkt dies aber und kann den Transponder an sich nehmen. Dann flüchtet er. Die Polizei findet später in der Nähe des Hauses eine Sturmhaube, die vermutlich der Täter verloren hat. Die Kripo kann DNA-Spuren sichern. Ein Abgleich mit einer Datenbank bringt jedoch keinen Treffer.