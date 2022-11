23-jährige Studentin getötet

Im Club „Eiskeller“ verbrachte Hanna Wörndl den Abend. Danach verschwand sie spurlos.

Quelle: ZDF / Kripo Rosenheim

Kurz vor 2.30 Uhr in der Nacht macht sich Hanna Wörndl zu Fuß auf den Heimweg. Doch zu Hause kommt sie nicht an. Im Bereich des Parkplatzes der Kampenwand-Seilbahn und des Bärbachs muss es zu einem schrecklichen Verbrechen gekommen sein.



Am nächsten Tag wird Hanna Wörndls Leiche gefunden, rund zehn Kilometer entfernt, im Fluss Prien auf Höhe der gleichnamigen Gemeinde. Die Obduktion ergibt: Die 23-Jährige wurde schwer verletzt und dann vermutlich in Hohenaschau bewusstlos in den Bärbach geworfen, der wegen Starkregens in dieser Nacht viel Wasser führte. Sie wurde mitgerissen und ihre Leiche in die Prien gespült.