Nächtlicher Überfall

Der Tatort liegt in der Heinrich-Heine-Straße 15 im hessischen Flörsheim.

Quelle: Google Earth / ZDF

Während der 86-Jährige im Flur mit dem Tod ringt, durchsuchen der oder die Täter die gesamte Wohnung. Die Polizei geht davon aus, dass Josef Hellinger an mehreren Stellen in der Wohnung Geld versteckt hatte, das der oder die Täter gefunden haben dürften. Um wie viel Bargeld es sich genau gehandelt hat, ist bis heute unklar. In der Wohnung befand sich auch Goldschmuck von Josef Hellingers verstorbenen Ehefrauen, der allerdings achtlos zurückgelassen wurde.



Bevor sie fliehen, versuchen der oder die Täter, ihre Spuren in der Wohnung zu verwischen – was ihnen aber letztlich nicht ganz gelingt. Die Polizei kann am Tatort Spuren sichern.