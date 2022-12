Brutale Würgeattacke

Die Tat ereignete sich in Bielefeld.

Quelle: Google Earth / ZDF

Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen: Möglicherweise war die Tat bereits zu einem früheren Zeitpunkt geplant. Am Tatabend hatte die Geschädigte noch eine Theoriestunde in ihrer Fahrschule gegeben. Die Schulungsräume sind von außen gut einsehbar. Beim Verlassen der Fahrschule am 18. Januar 2022, gegen 20.50 Uhr nahm eine Zeugin eine männliche Gestalt auf der anderen Straßenseite wahr. Es schien so, also ob der Fremde dort längere Zeit auf etwas oder jemanden wartete. Die Ermittler halten es für möglich, dass die Person auf der Straße ihren ursprünglichen Plan änderte. Von der Fahrschule bis zum späteren Tatort sind es rund zehn Minuten Fußweg. Es wäre dem Verdächtigen also auch zu Fuß möglich gewesen, das Opfer gegen 21 Uhr vor der Garage abzufangen.