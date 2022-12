Räuber in Einfamilienhaus

Der Tatort liegt in der Rodenbacher Straße in Alzenau im Nordwesten Bayerns. In der Nähe wurde das vermeintliche Fluchtauto gesichtet.

Quelle: Google Earth / ZDF

Am Samstag, dem 3. Dezember 2022, gegen 17.30 Uhr, dringen vier unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg ein. Sie überwältigen die Bewohnerin und ihren Ehemann an der Haustür und verletzen sie schwer. Bei der Suche nach Beute werden die Täter fündig. Mit Bargeld und mehreren Schmuckstücken in noch unbekannter Höhe flüchten sie vom Tatort.