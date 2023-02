Eine Tat wie eine Hinrichtung

Kristian Kramberger ist gebürtiger Kroate, lebt aber schon länger in München. Hier wohnt er allein in einer kleinen 1-Zimmer-Wohnung in einem großen Mehrfamilienhaus in München-Neuhausen. Seit längerem ist der 49-Jährige in seiner Alkohol- und Tablettensucht gefangen. Trotz mehrfacher Versuche, seiner Abhängigkeit zu entkommen, schafft er den Absprung nicht.