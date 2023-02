Mordversuch nach Fußballtraining

Karte der Tatortumgebung in Hamburg

Quelle: Google Earth / ZDF

Wer hat am Tatort Beobachtungen gemacht, die etwas mit dem Mordversuch zu tun haben könnten? Die Tat ereignete sich auf Höhe der Slomanstr. 37 in Hamburg. Die Täter flüchteten durch den nahe gelegenen Immanuelpark, Richtung Bahngleise am Saalehafen. An der Straße „Am Gleise“ endet die Spur. Höchstwahrscheinlich sind die Schützen dort in ein Auto gestiegen. Auf dem Fluchtweg wurde später auch die Tatwaffe gefunden.