Mord auf Einödhof

Michael Steiger fuhr einen weißen Sprinter.

Quelle: Kripo Passau

Und noch etwas wirft bei der Polizei Fragen auf: Am Vorabend der Tat, am 21. Juli 2021 machte sich Michael Steiger mit seinem Auto – einem weißen Sprinter – vor 21 Uhr in Hebertsfelden auf den Weg nach Hause, kam dort aber erst eine Stunde später an. Wo war er in der Zwischenzeit? Sein Fahrtweg ging über die Plattner Straße Richtung Edhofen über die B388 hinweg. Der kürzeste Weg führt eigentlich links auf die B388.