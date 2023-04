Tödliche Schüsse

Bei den Ermittlungen der Polizei spielt dieser blaue Golf 3 GL eine wichtige Rolle.

Quelle: Kripo Wiesbaden

Die Ex-Freundin gerät in Tatverdacht und kommt in Untersuchungshaft. Doch weder in ihrer Wohnung noch in dem verwendeten Auto, einem blauen Golf 3 GL, werden Spuren gefunden, die auf den Mord an René Kunze hindeuten. Die Beschuldigte wird aus der Haft entlassen.