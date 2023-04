Elf Minuten Todesangst

Die Angestellte eines kleinen Schreibwarengeschäfts in der Bahnhofstraße in Lorsch arbeitet am 30. Dezember 2021 in der Nachmittagsschicht. Einen Tag vor dem Jahreswechsel herrscht wenig Kundenbetrieb. Am Nachmittag füllen Geldboten den Kassenbestand der angegliederten Postfiliale auf. Um 18 Uhr macht die Mitarbeiterin dann Feierabend. Als sie die Tür des Ladens abschließen will, wird sie von einem maskierten Mann angegriffen. Er schleift die Angestellte quer durch das Geschäft und zwingt sie, den Tresor zu öffnen.