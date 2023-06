Tödliche Schüsse im Keller

Duisburg-Hüttenheim im September 1998. Ahmet Tuncer arbeitet als Stahlarbeiter in einer Gießerei. Der 52-Jährige ist in der Türkei geboren, lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland. Mit seiner Frau hat er sechs Kinder, zwei von ihnen leben noch in der gemeinsamen Wohnung. Ahmet Tuncer ist sehr sparsam und hat sich über die Jahre ein gewisses Vermögen aufgebaut. Er plant, in einigen Jahren in Rente zu gehen und zurück in die Türkei zu ziehen.