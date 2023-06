Tote an der Autobahn

Rekonstruktion des Gesichts der Toten

Quelle: Kripo Heidelberg

Auch die Veröffentlichung einer Gesichtsweichteilrekonstruktion bei Aktenzeichen XY im Juli 1986 bringt keinen Erfolg. Nach 2009 fahndet die Kripo mithilfe einer verbesserten Weichteilrekonstruktion.



Aufgrund zweier Isotopenanalysen nehmen die Ermittler an, dass die Frau, die mehrfach ihren Aufenthaltsort gewechselt haben dürfte, längere Zeit in den Benelux-Ländern gelebt und sich in den letzten zehn Monaten ihres Lebens möglicherweise in Großbritannien aufgehalten haben könnte. Woher die Frau stammt, war auch durch die Isotopengutachten nicht eindeutig zu klären. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Sowjetunion aufgewachsen ist.