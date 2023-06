Monatelang vermisst

Steffen Braun aus Gerolstein wurde 53 Jahre alt.

Quelle: Kripo Trier

Vom Besitzer des Autos, dem 53 Jahre alten Steffen Braun, fehlt monatelang jede Spur. Doch nun steht fest: Steffen Braun ist tot. Die Polizei hat seine Leiche in einem Waldgebiet gefunden.



Steffen Braun lebte in Gerolstein und arbeitete als Oberarzt in einem Krankenhaus, wo er zuletzt am 30. Dezember 2022 gesehen wurde. Die Kripo glaubt, dass er an einem der folgenden Tage, rund um Silvester, getötet wurde.