Bäckerlehrling ermordet

Dezember 1990: Klaus Berninger ist 16 Jahre alt. Er hat in diesem Jahr die Schule abgeschlossen und in der Bäckerei seiner Eltern in Wörth am Main eine Lehre begonnen. Am 20. Dezember hätte er eigentlich frei, weil aber vor Weihnachten so viel zu tun ist, bietet er seinem Vater an, an diesem Tag zu arbeiten.