Erfolgreicher Schockanruf

Am 8. Februar 2023 erreicht eine ältere Dame im Münsterland der Anruf eines angeblichen Staatsanwalts. In mehreren Telefonaten behauptet er, der Sohn der Rentnerin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und befände sich nun in Untersuchungshaft. Der verzweifelte Sohn sitze in Haft und könne ausschließlich durch eine Kautionszahlung in Höhe von 25.000 Euro befreit werden.