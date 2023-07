Tatort Wettbüro

Der Tatort ist ein Wettbüro in der Mannheimer Innenstadt, in den Quadraten zwischen Rhein und Neckar, im Quadrat G 4. Am Sonntag, 27. März 2022, um 12.23 Uhr ist der Angestellte des Wettbüros an einem Automaten beschäftigt. Plötzlich stürmen drei maskierte Männer in den Laden. Sie sind bewaffnet und zwingen ihr Opfer, in den hinteren Bereich des Wettbüros zu gehen und dort den Tresor zu öffnen.