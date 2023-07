Seit Januar 1990 vermisst

Ines Heider wird seit Anfang 1990 vermisst.

Quelle: Kripo Jena

Sie fahren schließlich mit seinem Auto zu Ines neuer Wohnung, um das Wäschepaket dorthin zu bringen. Danach beschließen beide, noch weiter zum Haus des ehemaligen Lebensgefährten zu fahren, um weitere Kleidungsstücke zu holen. Gegenüber der Polizei gibt der ehemalige Partner von Ines Heider später an, sie danach in der Nähe des Bahnhofs abgesetzt zu haben. Was passierte danach?



Am nächsten Tag hat Ines Heider Geburtstag. Immer wieder klingeln Gäste an ihrer Wohnungstür, um der jungen Mutter zu gratulieren, doch sie öffnet nicht. Auch ihren kleinen Sohn holt sie nicht vom Kindergarten ab. Ines‘ Eltern machen sich schließlich große Sorgen und betreten die Wohnung ihrer Tochter, um nach dem Rechten zu sehen. Wie es scheint, war Ines Heider seit dem Vortag nicht mehr zu Hause. In der Wohnung gibt es weder Anhaltspunkte für ein Kampfgeschehen noch dafür, dass sie freiwillig verschwunden sein könnte.