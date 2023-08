Update: Bei lebendigem Leib verbrannt

Die Kripo Hagen hat im Jahr 2023 eine Gesichtsweichteilrekonstruktion der unbekannten Toten anfertigen lassen.

Quelle: Kripo Hagen

Die zuständige Kriminalpolizei in Hagen geht im Laufe der Jahre verschiedenen Aussagen und Spuren nach. Die Ermittler wollen mit allen Mitteln klären, wer die junge Frau sein könnte. 1998 und im Jahr 2023 werden Gesichtsweichteilrekonstruktionen angefertigt. Sie sollen zeigen, wie die Tote zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte.



Nach der Ausstrahlung des Films in der XY-Sendung am 16. Juli 2023 zeigt sich das XY-Publikum betroffen vom Schicksal der jungen Frau. Viele riefen im Studio an und wollten gerade in diesem Fall helfen. Zuschauerinnen und Zuschauer erhöhten die Belohnung um insgesamt 5000 Euro. Damit beträgt sie nun insgesamt 7000 Euro.