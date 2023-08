Teppichleiche in der Weser

In diesen Teppich war die unbekannte Frau eingewickelt.

Quelle: Kripo Bremen

Das Alter der Toten wird auf 22 bis 35 Jahre festgelegt. Außerdem ergibt die Obduktion, dass die Frau in der Vergangenheit ein Kind geboren hat. Das Gebiss der Toten befand sich in einem sehr guten Zustand. Eine Zahnfüllung bestand aus Zahnzement, der vornehmlich in Osteuropa verwendet wird, aber auch gelegentlich in Deutschland.



Als Todesursache wird Gewalt gegen den Hals festgestellt, die Frau wurde vermutlich erdrosselt. Das Bündel ist – so haben Ermittlungen ergeben – mehrere Wochen vor dem Fund in der Oberweser ins Wasser geworfen worden – entweder vom Ufer oder von Bord eines Schiffes aus.