Eine Tote, die scheinbar keiner vermisst

Wer erkennt diese unbekannte Frau?

Quelle: Polizei Belgien

Die Tote ist zwischen 25 und 45 Jahren alt. An der Leiche stellt der Obduzent eine Narbe am Bauch fest. Die Unbekannte hatte in der Vergangenheit eine Blinddarm-OP. Eine weitere Narbe ist im Gesicht der Toten, über der Lippe auf der rechten Gesichtsseite. Die Frau war sehr gepflegt: Ihre Zähne waren in sehr gutem Zustand, sie hatte rot lackierte Zehennägel und hatte ihre Körperbehaarung rasiert. Die Polizei konnte in ihrem Körper keine Spuren von Drogen feststellen.