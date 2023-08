Mitten im Karswald, aber nur wenige Meter vom Waldweg entfernt, wurde der Müllsack entsorgt.

Quelle: Google Earth

Die Polizei geht davon aus, dass das tote Kind erst an einem anderen Ort vergraben worden war. Wahrscheinlich wurde es kurz vor dem Fund am 26. September an die Stelle im Karswald umgelagert. Dabei wurde der Eimer mit dem Müllbeutel in einen weiteren Sack gesteckt – vermutlich, um ihn besser transportieren zu können.



Im März 2023 erhält die Kripo schließlich das Ergebnis eines Bodengutachtens, das sie kurz nach dem Fund in Auftrag gegeben haben. Demnach soll das Baby zunächst im westlichen, mittleren oder tschechischen Teil des Erzgebirges oder im südlichen Vogtland vergraben worden sein. Damit liegen der erste Vergrabungsort und der spätere Fundort etwa 100 bis 200 Kilometer auseinander.