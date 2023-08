Die Täter setzten eines ihrer Fluchtfahrzeuge in Brand.

Quelle: Kripo Neubrandenburg

Am Morgen des 2. März 2023 fährt ein Geldtransporter auf der A20 bei Gützkow in Mecklenburg-Vorpommern, als ihn plötzlich zwei Autos einkeilen und zum Bremsen zwingen. Bewaffnete Personen steigen aus und bedrohen die Fahrer. Es fallen sogar Schüsse. Dann brechen die Täter das Fahrzeug auf und erbeuten Bargeld in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Schließlich zünden sie den Geldtransporter an und flüchten. Kurz darauf steht auch eines der Tatautos in Flammen. Mit einem weiteren Fluchtwagen entkommen die Räuber.