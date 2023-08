Vergewaltigung in der Nacht

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

Quelle: Kripo Recklinghausen

Zu dritt geht man schließlich in ein kleines Naherholungsgebiet unweit des Kiosks. Dort setzen sich die Jugendlichen mit der 35-Jährigen auf eine Treppe. Ein fremder Mann befindet sich in der Nähe und spricht die junge Mutter in gebrochenem Deutsch an. Er behauptet, sein Name sei „Achmed“ und er komme aus der Türkei. Er habe dort Frau und Kinder, hier in Deutschland würde er mit einer „Alisia“ arbeiten.



Gegen 22.35 Uhr erhält der Fremde einen Anruf. Er telefoniert in einer fremden Sprache. Weil die Jugendlichen den Mann seltsam finden, nehmen sie heimlich einen kurzen Abschnitt des Gesprächs auf. Kurz darauf müssen die jungen Leute nach Hause gehen. Doch sie geben der 35-Jährigen ihre Handynummern und bitten sie, ebenfalls den Heimweg anzutreten.