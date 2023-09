Seit Weihnachten vermisst

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens an Weihnachten 2022 war Rahel Müller 34 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Sie hatte zwei Tattoos in Form von Sternen an den Unterarmen. Außerdem Piercings an der Unterlippe und an der Nase. Zuletzt trug sie auffallend rot gefärbte Haare.