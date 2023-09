Nächtlicher Überfall

Mit solchem Eisenflechtdraht wurden die Opfer gefesselt.

Quelle: Kripo Kassel

Innerhalb kürzester Zeit durchsuchen die Täter das Obergeschoss des Hauses nach Beute. In der Abstellkammer findet einer der Räuber einen kleinen, am Boden verankerten Tresor. Rabiat schleift der Täter die Frau an den Haaren in die Abstellkammer und zwingt sie, den Tresor zu öffnen. Insgesamt erbeuten die Räuber Uhren und Schmuck im Wert von über 30.000 Euro.



Während des gesamten Überfalls sind die Taschenlampen der beiden Täter die einzigen Lichtquellen. Obwohl die Opfer keine Gegenwehr leisten, durchsuchen die Täter nicht das komplette Haus. Auch eine Geldbörse in der Küche, auf die die Opfer explizit hingewiesen haben, lassen die Männer links liegen. Nach etwa 15 bis 20 Minuten flüchten sie.