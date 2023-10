Opfer ohne Erinnerung

Die leeren Safebags wurden an der A8 gefunden, nahe der Autobahnabfahrt Odelzhausen.

Quelle: Google Earth / ZDF

Der gesamte Überfall wurde durch Überwachungskameras aufgezeichnet. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass die Täter sämtlichen Paketen im Lieferwagen und in der Spedition keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt haben. Einzig die Safebags waren für sie von Interesse. Diese verplombten Taschen beinhalten in der Regel hochwertige Päckchen. Aber auch Dokumente und einzelne Wertgegenstände werden darin versendet.



Am nächsten Tag werden die geraubten Safebags gefunden, ohne Inhalt und etwa 70 Kilometer entfernt. Wahrscheinlich sind die Täter mit ihrem Fluchtfahrzeug auf direktem Weg über die A 8 in Richtung München geflüchtet. Die leeren Safebags haben sie nahe der Autobahnabfahrt Odelzhausen auf einer Wiese entsorgt, in der Nähe der Ortschaft Sulzemoos-Orthofen.