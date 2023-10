Angriff auf 13-Jährigen

An der Haltestelle Cyriaksring in Braunschweig soll es zu der Tat gekommen sein.

Quelle: Kripo Braunschweig

An der Haltestelle Cyriaksring verabschiedet sich der 13-Jährige von der Freundin und steigt aus. Die Bilder aus der Überwachungskamera zeigen, dass der Mann ihm nach draußen folgt. Direkt nach dem Ausstieg soll der Mann den 13-jährigen rassistisch beleidigt haben. Er soll ihn gefragt haben, ob er nicht gelernt habe, dass er „die Finger von deutschen Mädchen zu lassen“ habe. Dann soll der Mann nach dem Jungen geschlagen haben.



Der 13-Jährige will weglaufen. Doch er stolpert und stürzt. Der unbekannte Mann soll daraufhin mehrfach auf den Kopf des am Boden liegenden Jungen eingetreten haben – so später die Aussage des 13-Jährigen. Weil er seine Hände schützend vors Gesicht hält, kann er schwerere Verletzungen verhindern. Der Mann lässt von ihm ab und läuft davon. Die Kripo sucht nun nach diesem Tatverdächtigen, dem schwere Körperverletzung an dem Kind vorgeworfen wird.