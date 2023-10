Ablenkung am Schaufenster

In den Verkaufsräumen ist einiges los. Der Mann schaut sich zunächst die Auslagen in den Vitrinen an. Als eine der Verkäuferinnen ihn anspricht, erklärt er ihr in gebrochenem Deutsch, ein Geschenk für seinen Vater zu suchen, am besten eine Kette aus Gold. Er habe sich in einer der Vitrinen auch schon ein Stück ausgesucht, das er sich näher anschauen will. Doch die Vitrinen sind sicherheitshalber verschlossen. Als die Verkäuferin den Schlüssel holt, ändert der Mann plötzlich seine Pläne. Unter einem Vorwand verlässt er das Geschäft wieder.