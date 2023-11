Säure-Angriff auf einen Rentner

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

Quelle: Kripo Eberswalde

Am Dienstag, dem 22. Februar 2022, gegen 11.30 Uhr klingelt es plötzlich an der Tür. An der Gegensprechanlage meldet sich ein Paketbote. In der Annahme, er soll ein Paket für seinen Nachbarn annehmen, öffnet der 72-Jährige die Tür. Kurz darauf wird der Senior von dem vermeintlichen Paketboten angegriffen: Der Unbekannte sprüht ihm unvermittelt eine Flüssigkeit ins Gesicht.



Geschockt taumelt der 72-Jährige zurück ins Wohnzimmer und flüchtet sich schließlich in das obere Stockwerk der Wohnung. Dort verbarrikadiert sich der Senior, während der Täter die übrigen Zimmer durchsucht. Aus seinem Versteck heraus glaubt das Opfer, Sätze in polnischer oder tschechischer Sprache zu hören. Deshalb schließt die Polizei nicht aus, dass der Räuber einen Komplizen hatte, der ihm beim Überfall behilflich war.