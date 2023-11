Junge Mutter vergewaltigt und getötet

Nach einem Diebstahl von Sicherungen fand die Polizei dieselbe DNA wie im Fall Claudia Obermeier.

Quelle: Kripo Schwabach

2021 rollt die Polizei den Fall wieder auf. Mithilfe neuer Untersuchungsmethoden werden die Asservate von damals nochmals unter die Lupe genommen – mit Erfolg. Es gelingt, an der Kleidung und dem Opfer DNA eines fremden Mannes zu sichern. Ein DNA-Abgleich in der Datenbank ergibt tatsächlich einen so genannten Spur-Spur-Treffer: Die DNA des Mannes wurde schon einmal polizeilich gesichert – doch er ist noch nicht identifiziert.



Nach der Tat ist der Unbekannte in Nürnberg nochmals straffällig geworden. Im Mai 2012 – 32 Jahre nach dem Mord an Claudia Obermeier – ist er in einen Rohbau in Nürnberg eingebrochen und hat dort Werkzeug und Sicherungen gestohlen.