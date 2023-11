Seit 1986 ungeklärt

Wer hat die 24 Jahre alte Eveline Höbler ermordet?

Quelle: Kripo Würzburg

Am 24. Januar 1986 geht Eveline Höbler mit einer Freundin nach der Arbeit ins Kino. An diesem Tag fühlt sie sich unwohl. Sie ist erkältet und hat Zahnschmerzen. Gegen 20.40 Uhr nimmt sie vom Würzburger Bahnhof aus den Bus nach Hause. Es ist das letzte Mal, dass Eveline Höbler lebend gesehen wird.



Die Kripo geht davon aus, dass sie in ihrer Wohnung in der Stifterstraße ankommt. Was dann im weiteren Verlauf des Abends passiert sein könnte, rekonstruiert die Polizei anhand von Spuren und Indizien. So versucht Eveline Höblers Freund, sie gegen 22.30 Uhr anzurufen – sie nimmt aber nicht ab. Ist sie zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Wohnung?