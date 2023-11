Mord an 12-jährigem Mädchen

Mit nur zwölf Jahren wurde sie brutal aus dem Leben gerissen: Heike Wiatrowski

Quelle: Kripo Braunschweig

Irgendwann nach 13.30 Uhr dürfte es an der Haustür geklingelt haben. Heike wird die Sicherungskette gelöst und eine bis heute unbekannte Person eingelassen haben. Das Mädchen ist vermutlich arglos gewesen. Heike hätte niemals einer fremden Person die Tür geöffnet. So schildern es die Eltern und Heikes beste Freundin.



Am späten Nachmittag kehren die Eltern heim. Sie finden ihre Tochter tot im Wohnzimmer auf einem Teppich liegend. In Heikes Brust steckt ein Messer. Der Leichnam weist zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen, sowie massive Verletzungen durch stumpfe Gewalt auf. Nach der Aussage eines Jungen aus der Nachbarschaft, der zur Tatzeit am Tatort eine männliche Stimme gehört und erkannt haben will, ermittelt die Polizei gegen einen Tatverdächtigen. Doch die Indizien reichen nicht für eine Anklage.