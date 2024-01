Heike Kötting lebt allein in einem Haus im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst. Sie hat sich erst vor kurzem von ihrem Freund getrennt. Am 8. Februar 1991 deponiert sie 900 DM, die sie ihm für die Miete schuldet, in einer Zuckerdose. Es ist vereinbart, dass er sie dort abholt. Doch als der Ex-Freund am Nachmittag in Heikes Haus seine restlichen Sachen zusammenpackt und die Zuckerdose öffnet, ist das Geld verschwunden. Jemand muss vor Ankunft des Ex-Freundes ins Haus eingedrungen und das Geld entwendet haben. Heike Kötting wird erst am nächsten Tag auf den Einbruch aufmerksam. Die Polizei ruft sie nicht und will sich stattdessen erst mal in ihrem Bekanntenkreis umhören.