Nächtliche Schreie

Ella Dörrier wurde in der Nacht auf den 20. August 1990 in ihrem Haus grausam ermordet.

Quelle: LKA Berlin

Erst am folgenden Abend wird Ella Dörrier tot in ihrem Haus gefunden. Ihr wurden mit einem massiven Gegenstand schwere Kopfverletzungen zugefügt, zudem wurde ihr brutal ein Putzlumpen als Knebel in den Mund gestopft. Sie ist unbekleidet, die Polizei findet jedoch keine Anzeichen für ein Sexualdelikt.



Auf der Rückseite des Hauses steht ein Kellerfenster offen, eine Gitterstange davor wurde unter massivem Kraftaufwand verbogen. Zunächst spricht alles für einen Einbruch, der aus dem Ruder gelaufen ist, doch dann gibt es Zweifel. Der unbekannte Täter hat rund 14.000 D-Mark übersehen, die in der Küche in einer Plastiktüte lagen. Auch Schmuck scheint er kaum mitgenommen zu haben.