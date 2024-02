Per Faustschlag ins Koma?

Siegfried Beilfuß vor der Tat. Heute muss er rund um die Uhr gepflegt werden.

Quelle: Kripo Rostock

Siegfried Beilfuß hat nur wenige Bekannte. Am Freitag, dem 29. Juli 2022, kehrt er nachmittags bei einer asiatischen Imbissstube im Stadtteil Lütten Klein ein. Am frühen Abend ist er bereits angetrunken. Gegen 18 Uhr telefoniert Siegfried Beilfuß mit seiner ebenfalls in Rostock lebenden Schwester. Er will bei ihr vorbeikommen und den Schlüssel zur Wohnung der Mutter abholen. Kurz darauf verlässt er das Lokal. Doch zum angekündigten Besuch wird es nicht kommen.



Wie die Kripo später feststellt, schlägt der 51-Jährige nicht den Weg zur Wohnung der Schwester ein, sondern geht auf der Ostseeallee in die entgegengesetzte Richtung. Nach ein paar hundert Metern biegt er schließlich in eine Nebenstraße, die Binzer Straße, ein. Wohin er wollte, ist bis heute ein Rätsel.