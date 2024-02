Dieser Mann wird aktuell als wichtiger Zeuge gesucht.

Quelle: LKA Schleswig-Holstein

Die Cold-Case-Unit des Kieler Landeskriminalamts nimmt den Fall erneut auf. Die Ermittler können eine Zeugin ausfindig machen, deren Aussage die Polizei aufhorchen lässt: So soll Linde Perrey vor ihrem Tod mehrfach in Begleitung eines unbekannten Mannes gewesen sein. Der Unbekannte könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird jetzt von der Polizei mithilfe eines Phantombildes gesucht.



Außerdem interessieren sich die Ermittler für Personen, denen in der Nähe des Mehrfamilienhauses in der Dehnckestraße 1b in Kiel-Schreventeich etwas aufgefallen ist. So sucht die Polizei einen zweiten, unbekannten Mann, der in der Dehnckestraße gebettelt und sich als „Strunk“ oder „Struck“ vorgestellt haben soll. Eine genauere Beschreibung dieses Mannes liegt nicht vor.