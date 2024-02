Hinterhältiger Auftragsmord

Eine Pistole „Crvena Zastava“. Mit einer solchen Waffe, Modell 67, wurde Miljan Grujičić ermordet.

Quelle: Kripo Offenbach

Um 23.33 Uhr kehrt Miljan Grujičić in seinem Mercedes wieder zurück zum „Madonna“. Er fährt in den Hinterhof, um dort zu parken. Bevor er aussteigt, versucht er noch, jemanden anzurufen. Er steigt mit dem Handy am Ohr aus seinem Mercedes – plötzlich fallen Schüsse. Miljan Grujičić sackt neben seinem Auto zusammen und ist sofort tot. Der Schütze muss sich in der Dunkelheit versteckt haben. Ein Nachbar hat die Schüsse gehört und sieht das Opfer am Boden liegen. Der Zeuge wählt den Notruf und eilt zum Diskotheken-Eingang an der Straße, um die Türsteher zu informieren.



Die Kripo Offenbach hat gründlich im Umfeld von Miljan Grujičić ermittelt und kommt zu zwei möglichen Theorien. Sein offensives Auftreten und Alleingänge bei den illegalen Machenschaften im Club sollen immer wieder zu größeren Disputen zwischen ihm und seinen Geschäftspartnern geführt haben. Möglicherweise habe es Personen in seinem Umfeld gegeben, die ihn „aus dem Weg räumen“ wollten, bevor das Risiko, ins Visier der Polizei zu geraten, zu hoch geworden sei.