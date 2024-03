Versuchter Raubmord

Zeichnung des gesuchten „Hansi“ aus dem Jahr 1986.

Quelle: Kripo Köln

Als der Täter dann die Wertsachen des 30-Jährigen raubt, fällt ihm auch ein Schlüssel in die Hände. Er gehört zu einem Schließfach am Hauptbahnhof, in dem das Opfer seine Reisetasche mit persönlichen Papieren deponiert hat. Gegen 8 Uhr am Morgen finden schließlich Bauarbeiter den schwerverletzten Mann.



Wie die Polizei herausfindet, hat sich „Hansi“ bereits vor dem Verbrechen in Köln nach preiswerten Unterkünften erkundigt. In diesem Zusammenhang sucht er schon tagsüber das Travestie-Lokal „Timp“ auf, das auch Zimmer vermietet. Im Gespräch eröffnet „Hansi“ dem Betreiber, dass er sich als Stricher an Bahnhöfen in Deutschland prostituiere und für einige Zeit in Köln bleiben wolle. Außerdem gibt er an, aus dem Raum Düsseldorf zu kommen. Eine Zimmerbuchung im „Timp“ kommt nicht zustande.