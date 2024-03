Überfall auf Spielhalle

Der Überfall ereignete sich in der Pfarrgasse in Neustadt/Weinstraße.

Quelle: Google Earth / ZDF

In der Tatnacht hielten sich bis kurz vor Feierabend noch Gäste in der Spielhalle auf. Die Ermittler interessieren sich besonders für eine junge Frau und ihren Begleiter, die das Lokal als letzte in der fraglichen Nacht verlassen haben. Das Pärchen hatte zuvor an zwei Spielautomaten im Eingangsbereich gesessen. Weiterhin hofft die Polizei auf Hinweise von Passanten, die in der Tatnacht zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr möglicherweise wichtige Beobachtungen vor dem Lokal in der Pfarrgasse gemacht haben.