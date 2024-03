Countdown läuft

Die Tat geschah in einer Bank in Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau.

Quelle: Google Earth / ZDF

So schnell wie möglich begibt sich der Filialleiter zum Tresor, während mehrere Kolleginnen in Todesangst im Büro ausharren. So schnell wie möglich packt der Filialleiter das Geld ein und übergibt die Tasche dem bewaffneten Mann, der – obwohl der vorgegebene Zeitrahmen knapp überschritten wurde – daraufhin flüchtet. Tatort war eine Bankfiliale in der Ernst-Hatz-Straße im bayerischen Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau. Die Fluchtrichtung des Täters ist nicht bekannt.