13-Jähriger ermordet

Vergleichsfahrzeug: Fuhr der Täter einen solchen Opel Kadett?

Quelle: Kripo Wiesbaden

Drei Zeugen sehen ein Auto - vermutlich einen dunklen Opel Kadett in den Farben blau, grün oder braun, B- oder C-Modell mit Stufenheck, Baujahr vor 1984 mit einer männlichen Person am Steuer davonrasen. Laut den Zeugenaussagen fuhr der mutmaßliche Täter, zu dem es keine Beschreibung gibt, vom Fundort in Richtung Ehrenbach davon, also möglicherweise zurück in Richtung Idstein. 40 Jahre nach der Tat ist es der Polizei gelungen, eine DNA-Spur zu extrahieren, die möglicherweise tatrelevant sein könnte.



Rätselhaft: Etwa sieben Stunden nach dem Mord soll in der Nacht eine unbekannte Frau bei der Familie des toten Jungen angerufen haben. Ihre Stimme soll über den Anrufbeantworter hörbar gewesen sein, eine Aufzeichnung liegt jedoch nicht vor. Die Frau habe betrunken und verwirrt gewirkt, jedoch offenbar Details gekannt, die zu diesem Zeitpunkt noch nirgends veröffentlicht worden waren. Auch nach dieser Frau sucht die Kripo Wiesbaden bis heute, sie könnte eine wichtige Zeugin sein.