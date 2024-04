Tödliche Schüsse

Am 27. Juli 2022 stürmen maskierte Männer in eine Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil St. Georg und töten eine Person gezielt mit Schüssen in den Kopf und Oberkörper. Nur ein halbes Jahr später – am 10. Januar 2023 – fallen Schüsse auf offener Straße. Diesmal im Hamburger Stadtteil Tonndorf. Mehrere Schützen feuern im Vorbeifahren etliche Kugeln auf ein Auto ab. Darin zwei Männer, die ebenfalls in Kopf und Oberkörper getroffen werden. Schwer verletzt überleben die beiden Opfer.