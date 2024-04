Brutale Vergewaltigung

Der Tatort liegt auf dem Gelände des Instituts der Klinischen Pathologie der Uniklinik Freiburg.

Quelle: Google Earth / ZDF

Am Freiburger Rathaus Stühlinger kommt es dann um 5 Uhr morgens zu einer fatalen Begegnung: Die 21-Jährige geht an einem fremden Mann vorbei. Der Unbekannte bemerkt, dass die junge Frau alkoholisiert ist und verfolgt sie. Er erzählt, dass er von der Arbeit komme und zufällig in dieselbe Richtung müsse. Dann soll er zunehmend zudringlich geworden sein. Die 21-Jährige kann telefonisch keine Hilfe holen, denn der Akku ihres Handys ist leer.



Als die beiden nach etwa 15 Minuten Fußweg an einer Treppe vorbeikommen, zerrt sie der Fremde von der Straße weg und auf das dunkle Gelände der Uniklinik Freiburg. Bei den dortigen Fahrradständern wird die 21-Jährige anschließend mehrfach vergewaltigt. In einem unbeobachteten Moment kann das Opfer flüchten – doch der Täter nimmt die Verfolgung auf.