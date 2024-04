Opfer setzt sich zur Wehr

Der Tatort liegt im Kölner Norden im Stadtteil Longerich, nahe der Bushaltestelle Longericher Straße.

Quelle: Google Earth / ZDF

Am 5. Oktober 2023 ist eine Frau am frühen Nachmittag auf dem Nachhauseweg. Sie fährt per Bus und steigt gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle „Eißendorfer Straße / Technische Universität“ im Hamburger Stadtteil Harburg aus. Bis zu ihrer Wohnanschrift ist es nur ein kurzer Fußweg. Als die 35-Jährige bei ihrer Haustür ankommt, wird sie plötzlich von hinten attackiert. Ein Mann stößt sie in den Hausflur und bedrängt sie massiv sexuell. Da sich die Frau so vehement wehrt, lässt der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtet. Das LKA Hamburg ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung.