Der reinste Albtraum

Donnerstag, 29. September 2022. Eine 88-jährige alleinstehende Frau sitzt am Abend im Wohnzimmer ihres Einfamilienhauses im Mönchengladbacher Stadtteil Hockstein und schaut fern. Plötzlich hört sie ungewöhnliche Geräusche an ihrer Wohnungstür. In der Annahme, ihr Nachbar, der sich regelmäßig um sie kümmert, stehe vor der Tür, öffnet sie. Sofort fallen mehrere maskierte Männer über sie her. Sie schlagen sie und stoßen die alte Dame ins Haus zurück. Bei dem Gerangel fällt sie zu Boden, und verletzt sich am Kopf.